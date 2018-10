MS recomenda vacina contra a gripe aos grupos de risco

O Ministério da Saúde (MS) apela aos grupos considerados de risco para que se vacinem contra a gripe, lembrando que o período mais indicado para o fazer é entre meados de outubro e fins de novembro. Quinze dias depois, o sistema imunitário está pronto para se defender do vírus da gripe durante pelo menos seis meses.

A vacina anti-gripe para a época 2018/2019 já está disponível nas farmácias do país, podendo também ser receitada pelos médicos.

São considerados grupos de risco as pessoas com mais de 65 anos e as crianças, bem como as pessoas que sofrem de doenças crónicas do sistema respiratório e cardiovascular, de diabetes ou problemas renais.

A vacina contra a gripe é também recomendada às mulheres grávidas. Importa ainda lembrar que estas pessoas podem pedir o reembolso do medicamento à Caixa Nacional de Saúde.

O MS aproveita ainda para lembrar que as pessoas com 65 anos ou mais e os grupos considerados de risco já não pagam a vacina contra uma bactéria que pode causar meningites e pneumonias. Desde o dia 1 de setembro que a chamada vacina pneumocócica é comparticipada a 100%.

Redação Latina