Mudança da hora: François Bausch quer posição comum na Europa

O ministro do Desenvolvimento Sustentável e Infraestruturas, François Bausch, quer que haja uma posição comum na Europa sobre a mudança da hora. É o que escreve a revista Paperjam.

Recorde-se que a Comissão Europeia propôs no mês passado fim da mudança da hora. Depois de a proposta ser aprovada pelo Parlamento europeu, caberá a cada Estado-membro decidir se opta pela hora de verão ou pela de inverno. Uma decisão que não agrada a François Bausch.

Em declarações aos jornalistas, à margem de uma reunião informal dos ministros dos Transportes e do Ambiente da União Europeia, segunda-feira, em Graz, na Áustria, o ministro comentou o assunto, defendendo uma posição harmonizada no seio do espaço comunitário.

De acordo com a Paperjam, Bausch considera que seria “catastrófico” cada país ter uma hora diferente, sobretudo no caso do Luxemburgo, França, Alemanha e Bélgica, tendo em conta o número de pessoas que todos os dias atravessam as fronteiras para irem trabalhar.

Perante os jornalistas, o ministro ecologista lembrou que há 200.000 transfronteiriços a trabalhar no grão-ducado, daí ser necessário uma hora comum.

