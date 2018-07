Mudança de sexo: Menores também vão ser abrangidos pela futura lei (C/ÁUDIO)

A futura lei sobre a mudança de sexo e nome das pessoas transgénero e intersexuais no registo civil também vai abranger os menores. O projeto de lei, que volta hoje a ser discutido em sede de comissão parlamentar, elimina a exigência de apresentação de atestados médicos para mudar de sexo.

A alteração de género e nome de menores pressupõe a autorização dos pais, embora devam ser ouvidas as crianças a partir dos 12 anos. Se houver desacordo, o pedido poderá ser enviado ao tribunal da respetiva comarca, a quem caberá tomar uma decisão no interesse do menor. Se se tratar de uma criança com menos de cinco anos, é obrigatório consultar o tribunal.

A autora do relatório sobre a proposta de lei é a deputada ecologista Sam Tanson, que sublinhou à Rádio Latina a importância de incluir os menores na legislação.

Sam Tanson refere ainda que, em determinados casos, os especialistas aconselham que a alteração seja feita antes da escolarização.

A futura lei sobre a mudança de sexo e nome no registo civil, para pessoas transgénero e intersexuais, volta a ser discutida esta quarta-feira em sede de comissão parlamentar. Se tudo correr como previsto, o relatório deve ser adotado ainda hoje. Depois disso, fica a faltar apenas a votação na Câmara dos Deputados, para que a lei se torne uma realidade.

Redação Latina