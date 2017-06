Muita emoção em concerto solidário de Ariana Grande

Transmitido em todo o mundo, o espetáculo foi grande onde se viveram momentos de muita emoção. Um dos mais emocionantes foi quando a cantora interpretou o tema ‘Over The Rainbow’ de Israel Kamakawiwo’ole.

No passado domingo à noite, o concerto solidário que Ariana Grande deu em Manchester foi carregado de emoção.

Com o objetivo de angariar fundos para as famílias afetadas. o concerto, intitulado One Love Manchester, conseguiu juntar cerca de 2 milhões e 200 mil euros, que serão agora entregues às vítimas e famílias.

Ao todo, o fundo de emergência We Love Manchester já conseguiu juntar cerca de 11 milhões e 500 mil euros em donativos, dos quais o espetáculo organizado por Ariana Grande teve um enorme contributo.

Ao todo, estiveram presentes no local mais de 50 mil pessoas.