Mulher invade mansão de drake para matar a sede

A mansão de Drake, situada em Los Angeles, foi invadida por uma jovem de 24 anos.

Musha Collins, uma fã do rapper, resolveu entrar “à socapa” na residência do cantor mas, ao contrário de um típico assalto com o objetivo de levar jóias ou outros valiosos bens, a mulher apenas queria “assaltar o frigorífico”.

Apanhada em flagrante, cerca das 22:30, por um membro da equipa do artista num dos quartos da habitação enquanto usava um hoodie do cantor, a jovem, natural do estado da Carolina do Sul, não explicou como entrou na casa mas disse às autoridades que tinha autorização para lá estar.

Mas o episódio ainda fica mais estranho quando o que Collins tinha consigo era uma Sprite, uma Pespi e uma garrafa de água Fiji, retiradas do frigorífico de Drake.

Apesar do valor total do furto rondar os 9 euros, a mulher foi detida pela polícia e acusada de invasão de propriedade já que, a partir do momento que entra ilegalmente em propriedade alheia e se leva algo, é considerado crime.