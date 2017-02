Mulher provocada responde “à letra” na estrada

O motorista e ocupante de uma carrinha provocaram um mulher que seguia de bicicleta pelas ruas da cidade.

Visivelmente incomodada com a atitude dos homens e com as suas provocações, e mesmo de bicicleta, a jovem persegue-os vários quarteirões para lhes dar “uma resposta explosiva”.

Todo o episódio é filmado, e publicado na net, por um motard que por ali passava e terá assistido a praticamente tudo.

O vídeo conta já com quase 4 milhões e meio de visualizações, mais de 5 mil comentários e quase 50 mil partilhas. Veja em baixo.