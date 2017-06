Mulher salva criança de ser esmagada

Uma mulher usou o seu próprio corpo para amortecer o impacto do carro evitando que um rapaz fosse brutalmente esmagado.

O acidente aconteceu, na semana passada, no estado do Connecticut, nos Estados Unidos, e as imagens foram capturadas por uma câmara de videovigilância de um restaurante, que pode ver mais abaixo.

Atenção: vídeo pode conter imagens que podem chocar pessoas mais sensíveis

A mulher, Shanta Jordan, é considerada uma heroína por se ter atirado para a frente do carro – que seguia a grande velocidade – que iria colidir com o muro no momento em que algumas pessoas passavam, salvando a criança de um impacto brutal.

Tanto a criança como a mulher sobreviveram à colisão e foram encaminhados para o hospital, onde se encontram em recuperação e livres de perigo.

Citado pelo Daily Mail, o chefe da polícia local afirmou que a criança teria morrido esmagada se não fosse a bravura da mulher em se colocar como escudo humano atenuando o impacto do carro com o seu corpo.

O condutor do veículo foi também foi hospitalizado, e acabou detido e acusado de condução imprudente.

Atenção: vídeo pode conter imagens que podem chocar pessoas mais sensíveis

Veja o vídeo em baixo: