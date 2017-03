Foto: Facebook Cátia Gonçalves

Prosseguimos esta quinta-feira a nossa série especial “Um Dia – Uma Mulher”, à margem do Dia Internacional da Mulher que se assinala a 8 de março.

Hoje o dia é de Cátia Gonçalves.

Cátia Gonçalves, 32 anos, foi a primeira mulher de origem portuguesa a liderar as Mulheres Socialistas, cargo que abandonou em dezembro do ano passado.

Em 2011, com apenas 26 anos, foi eleita conselheira comunal em Pétange, cargo do qual teve de abdicar quando se mudou para a cidade do Luxemburgo.

Desse percurso orgulha-se de ter agitado mentalidades, ao mexer com a forma como se faz política naquela autarquia, sobretudo ao nível da integração.

Dos três anos que passou à frente das Mulheres Socialistas, destaca o lançamento de formações destinadas às mulheres do partido.

A igualdade entre homens e mulheres tem sido um dos temas-chave da carreira da socialista, que confessa que ainda há muito a fazer nesta área.

A violência doméstica é outro assunto que a toca particulamente.

Até agora, ser mulher tem sido uma vantagem, mas também há um “lado menos bom”.

Cátia Gonçalves é formada em ciências políticas e direito internacional, pelas Universidades de Montpellier, Bruxelas e Nantes. Hoje, trabalha no Ministério dos Negócios Estrangeiros.

Depois de ter sido conselheira comunal e presidente das Mulheres Socialistas, Cátia Gonçalves já fez saber que não será candidata às autárquicas deste ano, não descartando contudo um regresso à vida política activa.

Esta lusodescendente continua a ser militante do LSAP.

