Mulher tenta agarrar ladrão em pleno ato

Câmaras de videovigilância captaram o momento em que dois ladrões atiraram um Jaguar contra a montra de uma joalharia e começaram a recolher todos os objetos que encontravam.

Da loja ao lado saiu uma mulher que havia sido alertada pelo barulho do embate e, ao contrário do que seria de esperar, decide fazer frente aos assaltantes.

No vídeo vê-se esta mulher a agarrar um dos ladrões pelo casaco, certamente dizendo-lhe que não devia roubar o que não é seu.

Sorte ou não, a verdade é que os assaltantes estavam demasiado ocupados e com pressa para perderem tempo com esta cidadã, tendo acabado por fugir com alguns artigos em ouro e outras peças de joalharia.

O assalto deu-se em Brighhouse, West Yorkshire (Inglaterra) no verão passado mas só agora é que as imagens foram tornadas públicas.

Veja o vídeo em baixo:

