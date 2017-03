Mulheres passam mais tempo com os filhos do que os homens

As mulheres passam em média mais tempo com os filhos do que os homens.

Segundo dados do Instituto Nacional da Estatística (STATEC) referentes a 2014, revelados na véspera do Dia Internacional da Mulher, as mulheres passam, em média, 5h29 por dia com os filhos, enquanto os homens passam apenas 3h29.

O estudo nota também que 58% dos homens passam menos de três horas por dia com os filhos. Entre as mulheres, essa percentagem cai para 31%.

A tendência não se explica apenas, segundo o STATEC, pelo facto de haver mais mulheres a trabalhar a tempo parcial ou sem trabalho. Mesmo na comparação entre homens e mulheres com trabalhos a tempo inteiro verifica-se que elas passam mais tempo com os filhos do que eles (4h43 contra 3h25, respetivamente).

