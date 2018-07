Multibanco assaltado em Hosingen

Foi assaltada mais uma caixa multibanco no Luxemburgo, desta vez no parque de Hosingen. O assalto aconteceu esta madrugada, por volta das 02:45.

Segundo a polícia grã-ducal, os indivíduos colocaram explosivos no aparelho, situado na parede exterior do edifício da piscina de Hosingen.

Os assaltantes conseguiram fugir, sendo que está agora em curso uma investigação.

Note-se que este é o terceiro assalto deste tipo desde o início do ano. No início do mês de junho foi assaltado um multibanco em Heiderscheid. Antes, Niederanven já tinha sido palco de um caso semelhante.

Redação Latina