Múltiplas actividades para pessoas com deficiência, em campanha inclusiva na capital

Arranca, esta quarta-feira, na cidade do Luxemburgo, mais um campanha de sensibilização para as necessidades das pessoas com deficiência ou, especificamente, com problemas de mobilidade.

Esta iniciativa prolonga-se até 6 de junho, com várias ações, um pouco por toda a cidade, nomeadamente stands de informação, espetáculos, projeção de filmes, exposições, visitas guiadas e até jantares na escuridão.

Numa campanha repleta de ações de sensibilização, merecem destaque, ao longo do mês de maio, a jornada de ação e de desporto, no dia 6, na place d’Armes, ou a adaptação de corridas para pessoas com deficiência, no dia 12, no Glacis, à margem da maratona do Luxemburgo.

De 5 a 8, o Centro Cultural de Bonnevoie será palco de jornadas temáticas sobre o autismo. O programa inclui também uma gala inclusiva, sobre arte e cultura sem barreiras, no dia 18, no conservatório de música da capital. Todos os pormenores em: www.vdl.lu.

Redação Latina