Mundial 2018: Luxemburgo vence Bielorrússia com golo de Daniel da Mota

O Luxemburgo recebeu e venceu hoje a Bielorrússia, por 1-0, na sétima jornada do Grupo A de apuramento para o Mundial de 2018, num jogo disputado no Estádio Josy Barthel, na capital luxemburguesa.

O triunfo dos ‘leões vermelhos’, orientados pelo selecionador Luc Holtz, foi conseguido graças ao um golo do lusodescendente Daniel da Mota, aos 60 minutos de jogo,

Esta foi a primeira vitória do Grão-Ducado nesta fase de apuramento.

Nos outros encontros do grupo, a França goleou a Holanda por 4-0, enquanto a Bulgária bateu a Suécia, por 3-2.

Após esta sétima ronda, o Grupo A é liderado pela França, com 16 pontos, seguida da Suécia, com 13; e da Bulgária, com 12.

A Holanda surge surpreendentemente no 4° lugar, com 10 pontos. A Bielorrússia soma 5 pontos e o Luxemburgo é sexto e último com 4 pontos somandos.