Mundial 2018: Portugal ganha na Hungria, Luxemburgo empata em França

A seleção portuguesa de futebol somou hoje o sétimo triunfo consecutivo no Grupo B europeu de apuramento para o Mundial2018, ao vencer a Hungria por 1-0, em encontro da oitava jornada, disputado em Budapeste.

Um golo de André Silva, o seu sétimo na fase de qualificação, aos 48 minutos, depois de um cruzamento de Cristiano Ronaldo, selou o triunfo da formação lusa, perante um conjunto magiar reduzido a 10 desde os 30, por expulsão de Tomás Priskin.

Portugal segue no segundo lugar do Grupo B europeu de apuramento para o Mundial2018, com 21 pontos, menos três do que a líder Suíça, vencedora na Letónia por 3-0.

Luxemburgo empata em França

No Grupo A, a grande surpresa da noite! Depois da vitória frente à Bielorrússia na passada quinta-feira, o Luxemburgo conquistou um empate (0-0) histórico frente à poderosa França, no estádio Municipal de Toulouse.

Este foi o 18º jogo entre as duas seleções e apenas uma vez o Luxemburgo não tinha perdido: foi em 1914 num amigável ganho por 5-4.

Neste dupla jornada os ‘leões vermelhos’, orientados pelo selecionador Luc Holtz, amealharam quatro pontos (antes venceu a Bielorrússia) e deixaram o último lugar do grupo, passado agora para o 5° lugar, com 5 pontos. Já a França liderada este grupo, com 17 pontos.

Bélgica vence na Grécia e é a quinta seleção a qualificar-se

A Bélgica tornou-se hoje a quinta seleção a qualificar-se para a fase final do Mundial de 2018, que se realiza na Rússia, ao vencer na Grécia por 2-1, em encontro da oitava jornada do Grupo H.

Jan Vertonghen, aos 70 minutos, e Romelu Lukaku, aos 75, apontaram os tentos dos ‘diabos vermelhos’, enquanto o jogador de origem portuguesa Zeca faturou para os helénicos, aos 73.

Os belgas, que somam mais oito pontos do que a Bósnia-Herzegovina e nove face aos gregos, juntam-se a Irão, Japão, Brasil, México e à Rússia, que disputa a prova na qualidade de anfitriã, de 14 de junho a 15 de julho de 2018.