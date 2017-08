Mundial de ralis: Tänak vence Rali da Alemanha, Ogier isola-se na liderança do Mundial

O piloto estónio Ott Tänak (Ford Fiesta) venceu hoje o Rali da Alemanha, 10.ª prova do Mundial de ralis, que terminou em Sarrebruck. O norueguês Andreas Mikkelsen (Citroën C3) ocupou o segundo lugar do pódio na Alemanha.

Já o francês Sebastien Ogier (Ford), tetracampeão mundial, recuperou a liderança isolada no Mundial, ao garantir o terceiro lugar na Alemanha. O francês que aproveitou o abandono do belga Thierry Neuville (Hyundai), devido a problemas mecânicos.

A três etapas do final do Mundial, Ogier conta agora com 17 pontos de vantagem sobre Neuville, depois de ambos terem começado este rali com 160 pontos.

O Mundial de ralis volta às estradas em 06 de outubro, com o Rali da Catalunha.