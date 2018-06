Mundial2018: Jogos vão ser transmitidos no Glacis

Os jogos do Mundial2018 de futebol vão ser transmitidos no parque de estacionamento do Glacis, na cidade do Luxemburgo, anunciou a autarquia da capital.

As transmissões em direto, até 15 de julho, vão acontecer no Glacis, à exceção dos dias 22 e 23 de junho, por causa das celebrações em torno da Festa Nacional do Luxemburgo.

A comuna da capital informa também que haverá um espaço reservado às pessoas com necessidades específicas. Os interessados devem no entanto entrar em contacto com o Serviço Integração e Necessidades o mais tardar um dia antes da difusão da partida, para que o espaço esteja preparado e adaptado às necessidades de cada um (infraestruturas específicas para pessoas com mobilidade reduzida ou legendas para pessoas com problemas auditivos, por exemplo). O serviço pode ser contactado por telefone (4796 4215) ou por e-mail ( makayser@vdl.lu ).

O Campeonato do Mundo de futebol arranca hoje, na Rússia, com a anfitriã a defrontar a Arábia Saudita. Já Portugal entra em campo pela primeira vez na sexta-feira, medindo forças com a seleção espanhola.

Redação Latina