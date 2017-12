Portugal, campeão europeu em título, vai defrontar a Espanha, o Irão, de Carlos Queiroz, e Marrocos no Grupo B do Mundial de futebol de 2018, ditou o sorteio hoje realizado no Palácio do Kremlin, em Moscovo.

Portugal estreia-se com a Espanha, a 15 de junho, em Sochi, defronta Marrocos a 20, em Moscovo e fecha a 25, em Saransk, com o Irão.

A fase final do Mundial de futebol de 2018 realiza-se na Rússia, de 14 de junho a 15 de julho.

Redação Latina (Foto: Lusa)