Mundial2018: Postos à venda bilhetes para o Luxemburgo-França

Os bilhetes para o jogo de qualificação do Mundial de futebol 2018 entre o Luxemburgo e França são hoje postos à venda. Serão vendidos apenas dois bilhetes por pessoa.

Os ‘Leões Vermelhos’ defrontam a selecção francesa no dia 25 de março, às 20:45, no Estádio Josy Barthel.

Os bilhetes podem ser adquiridos a partir das 09:00, em várias agências de viagens da Emile Weber, na Réidener Spënnchen e no Centro de Formação Nacional, em Mondercange. Os preços variam entre 20 e 40 euros.

O Luxemburgo integra o Grupo A da fase de apuramento para o Mundial da Rússia, juntamente com Holanda, França, Suécia, Bulgária e Bielorrússia. O agrupamento é liderado, nesta altura, pela França, com dez pontos. O Luxemburgo está no último lugar, com apenas um ponto.

Redação Latina