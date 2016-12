Mundo da música de luto pela morte de George Michael

O músico Elton John encontra-se entre os que já lamentaram, nas redes sociais, a morte do músico inglês George Michael, no domingo, aos 53 anos.

O seu antigo companheiro de banda nos Wham, Andrew Ridgeley, disse entretanto, através da rede social Twitter, sentir-se “destroçado” com a perda do seu “querido amigo”.

No seu ‘tweet’, Ridfeley escreveu ainda referindo-se a George Michael com o nome familiar ‘Yog’: “Eu, os seus mais queridos, os seus amigos, o mundo da música, todo o mundo [estamos destroçados]”.

Também Sir Elton John lamentou a morte do seu amigo, colocando no Instagram uma fotografia dos dois cuja legenda revela: “Estou em choque profundo. Perdi um amigo querido – a alma mais gentil, generosa e um brilhante artista. O meu coração está com a sua família e os seus fãs”.