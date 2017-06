“O mundo não vai renegociar o acordo de Paris” – Carole Dieschbourg (C/ÁUDIO)

A ministra do Ambiente, Carole Dieschbourg, diz que “o mundo não vai renegociar o acordo de Paris”.

A decisão do Presidente Donald Trump de retirar os Estados Unidos do acordo global de luta contra as alterações climáticas foi debatida pelo Governo luxemburguês, reunido em Conselho de Ministros na manhã desta sexta-feira.

Após o conselho, a ministra Dieschbourg disse à Rádio Latina que o Luxemburgo mantém a porta aberta ao povo norte-americano, demonstrando-se convicta de que “novas parcerias vão ser criadas nos próximos meses”.

A retirada dos Estados Unidos do acordo de Paris sobre o clima está a gerar “uma nova dinâmica mundial”, defende a ministra do Ambiente, considerando que Donald Trump “está a ficar isolado”.

A ministra do Ambiente, Carole Dieschbourg, afirmando que a retirada dos Estados Unidos do acordo de Paris é um “erro”.

A decisão de Donald Trump vai ser debatido esta sexta-feira, na cimeira UE-China, de onde deverá sair uma declaração que reafirma o compromisso no combate ao aquecimento global.

