Muse têm trabalhado em novo álbum

Os Muse revelaram, há cerca de três semanas, ter gravado novas músicas que deverão integrar o seu próximo álbum.

Segundo um fã da banda britânica [com quem tem relações privilegiadas com o grupo], os Muse ter-lhe-ão dito que um dos tema é “bastante pesado” ao passo que os outros dois “nem por isso”.

Esta semana, Matt Bellamy, vocalista e guitarrista da banda, partilhou, através das redes sociais, um pequeno vídeo em que aparece em estúdio a trabalhar no novo álbum, já que a legenda que acompanha a publicação diz isso mesmo:

“De volta ao estúdio. Nova música para breve”, pode ler-se.

Os britânicos irão continuar a trabalhar, durante este ano, no sucessor de Drones, que saiu há dois anos. Os Muse encontram-se, no momento, não só a preparar novo disco como em digressão pelos Estados unidos com os 30 Seconds to Mars.

Veja, em baixo, o vídeo publicado por Matt Bellamy: