Músico sírio poderá ficar retido pelo Trump

Kinan Azmeh é um clarinetista sírio residente em Brooklyn, New York, há já 16 anos que teme agora poder vir a ser impedido de regressar a sua terra natal, na sequência das mais recentes políticas do executivo norte-americano.

Em causa, a imposição política do presidente Trump no que toca à imigração, recusando a entrada de cidadãos de origem síria e provenientes de outros seis países com população maioritariamente muçulmana. Esta restrição aplica-se, igualmente, a quem possua passaporte válido ou visto de residência.

Segundo a Blitz, Azmeh acompanhou o violoncelista Yo-Yo em digressão pela China e Dinamarca e, atualmente, encontra-se no Líbano, também em trabalho. Está previsto que regresse durante esta semana, e a Associated Press revelou que o músico não tem nenhum plano alternativo caso lhe seja recusado o regresso.

Há cerca de três anos, Azmeh via-se com permissão de permanência nos Estados Unidos por um documento que atestava as suas “habilidades musicais extraordinárias” e, segundo declarações prestadas pela assessoria de Trump, há a garantia de que, em casos semelhantes, apenas uma pequena parte dos imigrantes seria afetada por esta medida, não tendo sido dadas mais explicações.

