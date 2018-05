‘My Urban Piano’: Duas dezenas de pianos nas ruas a partir de hoje

Já arrancou a quinta edição do projeto ‘My Urban Piano’, um conceito artístico que consiste na instalação de pianos na via pública. Os instrumentos estão disponíveis desde a manhã de hoje em vários pontos da cidade do Luxemburgo.

São, ao todo, 21 pianos, um dos quais é móvel. Alguns estão em pontos turísticos, outros em parques e em ruas da cidade. A decoração é da autoria de diferentes estruturas de acolhimento escolares, liceus, associações de jovens e grupos de escuteiros.

Até ao próximo dia 17 de junho, os pianos vão estar à disposição do público, quer sejam músicos profissionais ou amadores. De acordo com a autarquia da cidade do Luxemburgo, a ideia é que sejam improvisados ‘mini-concertos’, para “fazer vibrar a capital”.

Qualquer ‘mini-concerto’ captado em vídeo poderá ser descarregado no Facebook e no YouTube com as hashtags #luxembourgcity e #myurbanpiano2018. Os internautas que o fizerem habilitam-se a ganhar vales de compras no valor de 500, 250 e 150 euros. Para isso, deverão também enviar o link para o e-mail concours@vdl.lu com os dados do autor do vídeo (nome, morada e número de telefone).

A edição 2018 do ‘My Urban Piano’ culmina com um concerto dos estudantes do Conservatório da cidade do Luxemburgo. O espetáculo, dirigido por Gary Muller, está marcado para o dia 17 de junho, a partir das 15:00, na praça Guillaume II.

