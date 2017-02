Na “Mesa do Mundo” os refugiados são os cozinheiros e os convidados (C/ÁUDIO)

Até dia 26 de fevereiro, na Cervejaria da Abadia de Neumünster, vai haver pratos típicos da Síria, do Iraque, do Afeganistão, dos Balcãs e não só. A cozinha do restaurante abre as portas a refugiados oriundos de vários países para partilharem com os clientes a sua gastronomia e cultura. Depois, os clientes podem convidá-los a sentar-se à mesa partilhada, com 30 lugares, pagando-lhes a refeição que não custa mais do que 15 euros. No final, a verba angariada reverte a favor dos projetos Hariko, Oppent Haus e IamNotARefugiee.

Tudo isto faz parte do projeto “La Table du Monde” (“A Mesa do Mundo”, em português) que é também o nome da associação que promove a iniciativa. O objectivo é “mostrar outra imagem dos refugiados” e promover a sua integração, como referiu à Rádio Latina Clotilde Ludor, gerente do restaurante da abadia e presidente da associação.

A situação na cidade síria de Alepo foi o ponto de partida para o projeto.

A ementa também inclui actuações artísticas, projeções, debates e várias iniciativas solidárias.

As reservas podem feitas no site alatabledumonde.lu ou através do e-mail info@abbaye.lu. Depois de dia 26 de fevereiro, o projeto vai prosseguir na Cervejaria de Bascharage.

Redação Latina

(foto: Brasserie Neumünster/Facebook)