Nacionalidade/exame de luxemburguês: Quatro sessões suplementares no segundo semestre

O Instituto Nacional de Línguas (INL), responsável pela organização do exame de luxemburguês para os candidatos à nacionalidade, vai organizar quatro sessões suplementares após as férias de fevereiro. A medida visa fazer face às longas listas de espera para ir a exame, numa altura em que só há vagas em julho.

De acordo com o ministro da Educação, Claude Meisch, o tempo de espera para a ir exame aumentou substancialmente com a entrada em vigor da nova lei da nacionalidade, em abril de 2017, passando de três a quatro semanas, para cerca de seis meses.

Respondendo a uma questão parlamentar do deputado Marc Spautz, do CSV, o ministro da Educação indica que as sessões suplementares agendadas para o segundo semestre vão fazer com que mais 512 candidatos (além dos 1.616 previstos) se possam inscrever no exame.

Outra medida para fazer face às longas listas de espera passa pela contratação de mais pessoal no INL a partir do ano letivo 2018/19. Atualmente, a equipa encarregada da organização dos exames é composta por 16 professores.

Além disso, com o regresso do INL à sede de Limpertsberg – que deverá acontecer no decorrer do segundo semestre – o centro de línguas passará a ter condições para organizar mais sessões de exame, de acordo com o ministro da Educação.

Redação Latina