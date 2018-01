Nacionalidade/exame de luxemburguês: Taxa de sucesso aumentou para 87% com a nova lei

A taxa de sucesso no exame de luxemburguês, exigido aos candidatos à nacionalidade (exceto em determinados casos), aumentou desde a entrada em vigor da nova lei, em abril de 2017.

Segundo dados do Ministério da Educação, a taxa de êxito nos testes rondava os 62% em 2016. Desde a entrada em vigor da nova legislação, a percentagem de aprovações varia entre 72% e 87%.

Recorde-se que a nova lei veio facilitar o acesso à cidadania luxemburguesa, alterando, entre outros aspetos, o período de residência obrigatório, que caiu de sete para cinco anos, e baixando o nível de exigência linguística.

Ainda de acordo com os números do Governo, o Instituto Nacional de Línguas (INL), responsável pelo teste linguístico, organizou 13 sessões de exames para 1.400 candidatos em 2016/17. Para o presente ano letivo, o INL aumentou o número de efetivos, de modo a poder assegurar entre uma a duas sessões por mês, com capacidade para 1.616 candidatos. Isto porque, as listas de espera são cada vez maiores, rondando neste momento os seis meses. Para aliviar a situação, outros 500 candidatos poderão aceder aos exames, neste ano letivo, graças a quatro sessões suplementares, agendadas para depois das férias de fevereiro.

Estes dados foram revelados pelo ministro da Educação, Claude Meisch, em resposta a uma pergunta parlamentar do deputado Marc Spautz, do Partido Cristão Social.

