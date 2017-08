Nacionalidade: Sabia que se passar no exame pode receber até 825 euros de reembolso? (C/ÁUDIO)

Oitocentos e vinte cinco euros. É este o montante que um candidato à nacionalidade luxemburguesa pode vir a receber caso passe no exame da língua, o chamado ‘Sproochtest’.

Um candidato que tenha frequentado as aulas do Instituto Nacional de Línguas (INL), ou de outra instituição reconhecida pelo Ministério da Educação, pode reaver até 750 euros pelos cursos realizados. Além disso, o Estado também reembolsa, integralmente, o custo da inscrição no exame de luxemburguês (75 euros), como referiu à Rádio Latina Joëlle Gilles, do Ministério da Justiça.

Joëlle Gilles sublinha que o reembolso beneficia apenas quem passou no exame. Além disso, só são reembolsados os cursos feitos antes do pedido de acesso à nacionalidade.

Para o reembolso, é nessário entregar uma série de documentos, entre os quais as faturas e certificados de participação nas aulas.

O formulário para fazer o pedido de reembolso está disponível no site guichet.lu e no site do Ministério da Justiça.

Redação Latina