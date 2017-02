Não há limites para levantamentos e transporte de dinheiro – ABBL (C/ÁUDIO)

Qualquer pessoa pode andar na rua com um milhão e trezentos mil euros. Na lei, não há nada que o impeça.

No rescaldo do assalto da semana passada em frente a um banco da route d’Esch e depois de o jornal Tageblatt ter avançado com o montante roubado de um milhão e trezentos mil euros, a Rádio Latina quis saber o que diz a lei sobre o levantamento e transporte de dinheiro de particulares.

Escutado pela Rádio Latina, Philipp von Restorff, da Associação de Bancos e Banqueiros do Luxemburgo (ABBL), explicou que a lei não fixa um montante máximo para o transporte de dinheiro no país. A única limitação prende-se com as saídas para o estrangeiro. Ao transportar mais de 10 mil euros, a lei obriga a declarar o montante na alfândega.

Philipp von Restorff explica ainda que nos casos de levantamentos de somas avultadas, os bancos pedem para ser informados com antecedência.

No dia 26 de janeiro, três indivíduos, encapuzados, assaltaram e agrediram com tacos de basebol um homem, em frente a um banco da route d’Esch, levando com eles uma mala com alegadamente 1,3 milhões de euros.

As autoridades continuam à procura dos três suspeitos, que para trás deixaram apenas um carro incendiado, num parque de estacionamento, em Bridel.

