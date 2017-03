Nasceu a Beatriz, a filha de Mickael Carreira e Laura Figueiredo

Mickael Carreira e Laura Figueiredo já são pais. A filha do casal nasceu esta quarta-feira, dia 22, em Lisboa.

Nascida ao final do dia da passada quarta-feira, de cesariana e com 2.230kg, o primeiro filho do cantor e da apresentadora é uma menina e chama-se Beatriz.

“A nossa Beatriz já nasceu! Estamos tão felizes! Ela está bem, graças a Deus, e queríamos partilhar convosco este momento tão especial. Obrigado a todos, do fundo do coração, por todo o carinho que nos deram nos últimos meses!” – foi deste modo que o cantor partilhou com os fãs através das redes sociais.



(Foto: Vip)