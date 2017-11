Natalie Silva, burgomestre de Larochette, toma posse esta quarta-feira

A nova burgomestre de Larochette, de origem cabo-verdiana, toma posse esta quarta-feira. A cerimónia está marcada para as 10:30 no Ministério do Interior, na presença do ministro da tutela, Dan Kersch.

Natalie Silva foi a candidata mais votada em Larochette e passa a ser a primeira mulher burgomestre da comuna mais portuguesa do país, onde o número de portugueses supera o de luxemburgueses.

Natalie Silva, vereadora desde 2011, entra assim para a história ao tornar-se a primeira líder autárquica do Luxemburgo com origens cabo-verdianas.

Na cerimónia de hoje tomam também posse os burgomestres e vereadores de outras 12 comunas do pais, entre as quais Ettelbruck, Junglinster, Grevenmacher e Hesperange.

Redação Latina (Foto: Larochette.lu)