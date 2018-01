Natur musée” recebeu cerca de 49 mil visitantes em seis meses

O Museu Nacional de História Natural do Luxemburgo foi visitado por quase 49 mil pessoas, no segundo semestre de 2017. Entre o dia da reabertura (26 de junho) e o final do ano passado, afluíram ao museu um total de 48 813 pessoas. Recorde-se que este espaço cultural e científico esteve fechado ao público durante quase dois anos.

A exposição temporária sobre os felinos foi uma das maiores atrações da programação, além do Festival da Ciência, que teve lugar em novembro no bairro do Grund. As atividades do museu também incluíram vários ateliers, espetáculos e visitas de estudo de alunos, sobretudo crianças e adolescentes.

Para este ano, o museu lança um programa mais preenchido, com destaque para uma exposição de “tesouros do Estado luxemburguês” inserida no “Ano Europeu do Património Cultural”.

2018 também vai ser ilustrado, em junho e julho, pela exposição temporária Rock Fossils”, dedicada ao “amor secreto entre a paleontologia e a música rock”.

Outro ponto alto diz respeito à exposição “Otherworlds”, a partir de outubro. Trata-se de uma mostra de fotografia, que “explora a beleza do sistema solar e a herança visual de seis décadas de exploração espacial”. As imagens, de Michael Benson, “revelam uma ligação incrível, entre arte e ciência”.

Redação Latina (visitluxembourg.lu)