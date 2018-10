Neve e vento colocam país sob alerta amarelo

O Luxemburgo vai estar hoje sob alerta amarelo devido à previsão de queda de neve e de vento forte.

O instituto luxemburguês de meteorologia MeteoLux alerta para a possibilidade de queda de neve entre as 11:00 e as 16:00, sobretudo nas terras altas do país onde os flocos brancos poderão formar camadas de um a dois centímetros.

Quanto ao vento, o aviso do MeteoLux estende-se a todo o país face às previsões de ventos fortes, com rajadas entre os 50 e os 75 km/h. O alerta estará em vigor das 12:00 às 22:00.

Redação Latina