Neve: MeteoLux emite alerta amarelo para o norte do Luxemburgo

O instituto luxemburguês de meteorologia, MeteoLux, emitiu um alerta amarelo para o norte do país. Em causa está a previsão de queda de neve ao final do dia de hoje.

As previsões do instituto apontam para “risco de queda de neve”, que poderá formar camadas de dois centímetros. O MeteoLux alerta também para o risco de piso escorregadio.

O aviso amarelo, o terceiro mais grave de uma escala de quatro, vai estar em vigor entre as 20:00 e as 23:30.

Para amanhã, as previsões apontam novamente para queda de neve, com a temperatura mínima prevista a rondar os três graus abaixo de zero em alguns pontos do grão-ducado.

Redação Latina