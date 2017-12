Neve e vento forte deixam o Luxemburgo sob alerta amarelo

Alerta amarelo devido ao mau tempo. O serviço luxemburguês de meteorologia (Meteolux) emitiu avisos amarelos para hoje e amanhã.

As previsões apontam para queda de neve em todo o país, esta noite, a partir das 22:00. A neve poderá chegar aos quatro centímetros de altura. Este aviso termina às sete horas da manhã de quinta-feira.

O Meteolux emitiu um segundo alerta amarelo, devido ao vento. Aponta-se para vento forte com rajadas que podem atingir os 80 km/h. Um valor que poderá ser ultrapassado no norte do país. Este aviso de vento forte vai vigorar entre as dez da noite desta quarta-feira e as duas da madrugada de quinta-feira.

Redação Latina