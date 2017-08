Neymar Jr é o novo embaixador da Handicap International

O futebolista brasileiro Neymar Jr é o novo embaixador da organização não-governamental (ONG) Handicap International (HI).

Em comunicado, a secção luxemburguesa da ONG dá conta da nova parceria, saudando o facto de o jogador estar a usar a sua “imensa popularidade” em prol de uma boa causa.

A organização indica também que a primeira iniciativa de Neymar enquanto embaixador da HI foi “divulgar uma mensagem de apoio a todas as pessoas portadoras de deficiência no mundo”, apelando a uma maior inclusão social destas pessoas.

Concretamente, o papel do internacional brasileiro enquanto embaixador da Handicap International passará pela promoção dos projetos da associação em prol das pessoas portadoras de deficiência nos países pobres e das vítimas de catástrofes naturais e conflitos.

Neymar torna-se assim no primeiro embaixador internacional da organização.

O nome do futebolista tem estado nas últimas semanas no centro da imprensa internacional, ao protagonizar a transferência mais cara de sempre – 222 milhões de euros –, do FC Barcelona para o Paris Saint-Germain.

Redação Latina