Neymar manda recado a Chris Brown por seguir a sua namorada

O craque da bola, Neymar, enviou um recado ao cantor Chris Brown por este manifestar algum interesse pela sua namorada, seguindo-a no Instagram.

Atualmente a namorar com a atriz Bruna Marquezine, Neymar mostra-se feliz no romance. Segundo a imprensa brasileira, o jogador não terá ficado muito satisfeito ao saber que a sua paixão tem estado “debaixo de olho” e a ser seguida por Chris Brown, o ex da Rihanna.

O assunto foi de tal forma comentado nas redes sociais que o atleta respondeu, em tom de brincadeira: “se ele quiser falar com a bruna, é só chamar-me por mensagem privada. Segura Chris… o único Brown que eu conheço é o Carlinhos”, escreveu. O rapper não se manifestou.

(Foto: AGNews)