Nickelback lançam teledisco do novo single

Os Nickelback divulgaram o teledisco oficial de “Feed The Machine”, o novo single da banda.

O disco [homónimo] Feed The Machine tem data de lançamento prevista para o dia 9 de junho.

Atualmente, a banda anda em digressão por diversas cidades norte-americanas e canadianas a promover o álbum.

Veja o teledisco oficial de “Feed The Machine” em baixo, divulgado através do Twitter da banda, e conheça a imagem de capa do disco mais abaixo: