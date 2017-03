Nicki Minaj bate recorde de Aretha Franklin no Top 100

Nicki Minaj volta a ser notícia, desta vez por se tornar a mulher a ter mais singles no principal top 100 mundial.

Com os seus três últimos temas, a rapper atingiu as 76 entradas na Hot 100 da Billboard.

Aretha Franklin, a Rainha do Soul, era quem detinha essa marca há cerca de 40 anos a esta parte. O recorde tinha sido alcançado em 18 de junho de 1977 com a canção “Break It to me Gently”, agora ultrapassado por Minaj com a entrada “Make Love”, em 11 de março.

O atual ranking do Top 100 da Billboard distribui-se da seguinte forma:

Nicki Minaj: 76 singles

Aretha Franklin: 73 singles

Taylor Swift: 70 singles

Rihanna: 58 singles

Madonna: 57 singles

Ouça, em baixo, o 76º single a entrar no top 100, “Make Love”, de Nicki Minaj: