Nicki Minaj imita Céline Dion e recebe resposta

Nicki Minaj fez uma imitação em Lip Sync de Céline Dion de um hit de 1996.

Minaj, conhecida pela sua irreverência, ousadia e frontalidade, não se deixou ficar mal no que toca à originalidade quando decidiu fazer uma interpretação em Lip Sync (sincronia labial) da diva musical Céline Dion.

A rapper publicou a sua imitação, no Instagram, do hit de 1996 ‘It’s All Coming Back To Me Now’ (que pode ouvir mais abaixo).

Vestida com um sensual vestido de rede dourado, Minaj acompanhou o tema com uma coreografia dramática, expressões a condizer e sincronia labial.

(Em baixo: a performance de Nicki Minaj)