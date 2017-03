Nicki Minaj partilhou na internet algumas fotos suas muito ousadas.

Aproveitando a estadia por Paris para a Semana da Moda Francesa, em particular, a coleção do estilista Haider Ackermann, Minaj partilhou, através do Instagram, algumas fotos suas e ‘incendiou’ as redes.

Em destaque, um novo look da cantora: um top com a mama esquerda destapada e um adesivo no mamilo.

Veja em baixo: