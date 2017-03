Nicki Minaj lança três singles de uma só vez

Sem qualquer tipo de aviso, Nicki Minaj lançou, na madrugada desta sexta-feira (10/03), três músicas inéditas.

Entre as três canções, “Changed It” foi produzida em colaboração com Lil Wayne, bem como “No Frauds” que [além de Wayne] contou também com participação especial de Drake. “Regret In Your Tears” é uma canção a solo da rapper.

Estas são as primeiras amostras do seu próximo álbum de estúdio – que ainda não tem título nem data de lançamento.

Nas poucas horas que se seguiram ao lançamento do “tringle”, as três músicas já estavam entre as quatro mais vendidas do iTunes americano, revela a publicação Traclklist. “No Frauds” lidera a tabela, ao passo que “Regret In Your Tears” e “Changed It” ocupam as terceira e quarta posições, respetivamente.

Ouça, em baixo, “No Frauds”, “Regret In Your Tears” e “Changed It”:

(foto: latimes.com)