Nível A2 do luxemburguês basta para se ser luxemburguês – Félix Braz

Afinal, as exigências linguísticas baixam com nova lei da nacionalidade, uma vez que, na prática, só é necessário passar no teste de expressão verbal, onde é exigido o nível A2 (o segundo mais baixo numa escala de seis níveis) para obter o certificado que dá acesso à naturalização.

Foi o que disse esta manhã à Rádio Latina, o ministro da Justiça, Félix Braz.

O nível B1, de compreensão do luxemburguês, continua inscrito na lei, mas deixa de ser um obstáculo. Na prática, surge até como uma segunda oportunidade.

Basta passar no teste de expressão verbal (A2) para obter o certificado que dá acesso à nacionalidade luxemburguesa. Um critério que facilita o acesso ao passaporte luxemburguês e que, tal como o próprio ministro da Justiça admite, parece ter passado despercebido. Agora, com a reforma da lei aprovada, o ministro Braz faz questão de clarificar este aspeto da nova legislação que entra em vigor a 1 de abril.

Redação Latina