Nível da água no rio Mosela aumenta, risco de inundações

A chuva não tem dado tréguas nos últimos dias, no Luxemburgo. Uma situação que provocou a subida do nível de água no rio Mosela.

Segundo o serviço de navegação do Ministério das Infraestruturas, o caudal do rio Mosela tem aumentado nas últimas horas, devendo chegar aos 600 cm em Stadtbredimus, no final do dia. O nível de vigilância de 530 cm já foi ultrapassado esta sexta-feira de manhã, por volta das 10:00, tendo atingido os 569 cm.

Prevê-se ainda que o nível de água continue a aumentar até domingo.

Em certas zonas do país já há estradas cortadas ao trânsito, devido a inundações, nomeadamente na N10, entre Schengen e Marbourg.

O serviço nacional de meteorologia (Meteolux) colocou quase todo o país em alerta amarelo, exceto o norte, devido a risco de inundações.

Redação Latina