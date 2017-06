No ano em que nasceu havia um ‘hit de verão’. Qual seria?

Este verão é marcado pela febre de ‘Despacito’, de Luis Fonsi, que ficará para a história dos êxitos da estação. Saiba quais foram as músicas que marcaram os verões, incluindo aquele em que nasceu.

O conceito de ‘música de verão’ é algo relativamente recente criado pelas gigantes plataformas de streaming como o Spotify e Pandora para prever as músicas que serão classificadas como sucessos nos meses seguintes, numa estimativa com base nos dados e preferências dos utilizadores.

A Billboard e a Elle fizeram esse “trabalho de casa” e reuniram, numa lista, as grandes músicas de verão passados. Exemplos como a canção “(Everything I Do) I Do It For You” de Bryan Adams (hit de 1991), e “I Can’t Get No Satisfaction” dos The Rolling Stones (1965) podem ser encontrados nas listas.

Procure os ‘hit de verão’ do ano em que nasceu ou de um período que lhe seja importante nos links em baixo.

A Elle elaborou a sua lista que pode ser conhecida aqui (de 1978 até hoje). A Billboard também compilou os êxitos de verão aqui (desde 1959). A Business Insider também fez a sua lista que pode ver aqui (a partir de 1985).