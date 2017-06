No rescaldo, debaixo de fogo!…

Apagados que foram os fogos que, neste início de verão, causaram imensas vítimas, desastres pessoais e colectivos, chegou o momento de apurar responsabilidades por esta catástrofe.

Governo, GNR, Protecção Civil, IPMA (Instituto Português do Mar e da Atmosfera), Siresp (o contestado sistema de comunicações), entre outros, estão “debaixo de fogo” da oposição ao Governo e da opinião pública. Uns, porque lhes é favorável politicamente colocar o Governo em causa e outros porque querem saber de facto o que é que falhou e permitiu tal desgraça, matando 64 pessoas, mais de 200 feridos e cerca de 200 habitações afectadas.

Todos querem uma resposta, embora nem todos queiram a mesma!…

Embora ainda decorram os funerais das vítimas, iniciou-se já o apuramento das causas desta tragédia. Enquanto a PGR (Procuradoria Geral da República) e a Administração Interna inicia os respectivos inquéritos a tudo o que se passou, outras instituições do Estado fazem o levantamento de todos os prejuízos sofridos pela população das zonas afectadas, para que possam ser ressarcidas dos danos causados pelo incêndio e restaurado algum equilíbrio nas suas vidas.

Um outro aspecto que deve merecer o maior relevo, no meio de tanta desgraça, foi a onda de solidariedade que se desenvolveu em todos os portugueses na ajuda a todos os que sofreram, no combate ao incêndio e nas dificuldades materiais e psicológicas que estão a passar. No Continente e nas Ilhas, passando pelos mais diferentes lugares do mundo onde se encontram os nossos emigrantes, os portugueses responderam ao apelo do seu coração, continuando a enviar toneladas de roupas e alimentos aos sinistrados, para além de ajuda económica, através de contas bancárias específicas em diversos bancos.

Entretanto e a propósito ainda das causas deste acontecimento, o Primeiro-Ministro não quer dar nenhuma opinião, antes de conhecer o resultado dos inquéritos que estão a decorrer. Uma situação que, embora compreensiva por parte de quem tem a obrigação de dar esclarecimentos responsáveis, deixa dúvidas quanto à morosidade destes inquéritos, por parte de uma população revoltada e apressada pelas respostas e dá lugar a todo o tipo de especulações por quem utiliza, de ânimo leve, um dedo acusador pouco sério e oportunista.

Tal foi a posição do ansioso líder da oposição (Passos Coelho) que, em declarações a um canal televisivo, declarou que toda esta situação foi e continua a ser mal resolvida pelo governo porque, devido à falta de psicólogos no local, várias pessoas afectadas pelas tragédias familiares tinham-se suicidado. Horas depois veio a público apresentar desculpas, pois a informação que lhe tinha sido dada pelo candidato do PSD à Câmara local não se confirmava. A precipitação, ditada pelo apressado aproveitamento político deste candidato ao governo deste País, não augura nada de bom se um dia voltar ao poder!…

Entretanto, este acidente, abriu mais um capítulo na vasta história da reorganização do nosso espaço florestal. Ao que parece (…), os deputados colocaram-se mais ou menos de acordo em analisar o cadastro das propriedades florestais, que ainda está numa fase primária por se desconhecer muitos dos proprietários, a fim de estabelecer um conjunto

de normas e procedimentos a aplicar às explorações florestais. Poucos acreditam que este processo não fique adiado, mais uma vez, embora toda a gente tenha consciência de que a falta de ordenamento das nossas zonas florestais, acessos, limpeza e tipos de plantações, é um dos aspectos que mais tem contribuído para aumentar a dimensão dos fogos que nos têm afligido.

Desta vez, arderam mais de 400 quilómetros quadrados, o equivalente a quatro vezes a cidade de Lisboa e dez vezes a cidade do Porto. Quanto mais será necessário arder, para que a nossa comunidade política tome consciência da absoluta necessidade de interpretar este tipo de acontecimentos e a forma de os controlar, como um imperativo nacional? O que é que mais impressiona os nossos deputados para que tomem as decisões acertadas nesta matéria? Será uma questão da quantidade de floresta ardida, do local ou do número de mortos? Se for este último caso este incêndio bateu todos os recordes!

Se isto não chega para “incendiar” os espíritos desta gente, responsável pelos destinos deste País, talvez prever-lhes umas semanas de serviço cívico a ajudar os bombeiros a combater os fogos, durante as prolongadas férias de verão do Parlamento, possam sensibilizá-los a um maior e mais rápido comprometimento com a defesa das vidas dos portugueses e do nosso património natural.

Luis Barreira, Ex-Director-Geral da Rádio Latina e Publilatina, fundador da CCILL, CCPL e colaborador de vários jornais das comunidades portuguesas