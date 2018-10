Nobel da Paz 2018 é hoje conhecido

O Nobel da Paz 2018 é hoje divulgado em Oslo pelo Comité Nobel norueguês e este ano o número de candidaturas apresentadas ao prestigiado galardão são 331.

Dos 331 candidatos propostos para a edição deste ano, 216 são pessoas individuais e 115 são organizações, segundo a informação disponível no ‘site’ oficial dos prémios Nobel.

Esta é uma das distinções que gera mais especulação e, mesmo com o secretismo que envolve o prémio, os nomes dos potenciais vencedores surgem sempre nos ‘media’ e nas casas de apostas.

Entre as várias figuras mencionadas este ano consta o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, relacionado com o facto de ter iniciado um diálogo classificado como “histórico” com o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un.

Ainda a propósito do processo de pacificação da península coreana, o Presidente sul-coreano, Moon Jae-in, é outro dos referenciados.

O anúncio do prémio, o único Nobel a ser decidido e revelado em Oslo, está marcado para às 11:00.

Em 2017, o Nobel da Paz foi atribuído à Campanha Internacional para a Abolição das Armas Nucleares (ICAN).

Redação Latina / Lusa