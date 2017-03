Em cada noite de concerto Adele ganha uma fortuna

Vencedora de inúmeros prémios e menções honrosas, Adele é, inquestionavelmente, uma das maiores artistas da atualidade.

Nos últimos anos tem consolidado a sua carreira e o seu nome na indústria musical mundial, e tem faturado muito não só com o lançamento de novos êxitos mas também pelas digressões mundiais que faz. Aos 28 anos, Adele é uma das artistas mais bem pagas do momento.

De acordo com o The Sun – que teve acesso a documentos oficiais da sua digressão – feitas as contas, Adele lucrou qualquer coisa como 588 mil euros por cada noite em que dava um concerto. Ao todo, entre outubro de 2015 e abril de 2016, a artista arrecadou cerca de 13 milhões e meio de euros.

Com estes valores somados ao seu património, Adele planeia agora fazer uma pausa para se dedicar um pouco mais à família, já que está a pensar expandi-la. Mãe, para já de um, o pequeno Angelo, de quatro anos, Adele é casada com Simon Konecki.