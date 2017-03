Norueguês Olaf Tufte, bicampeão olímpico, vence regata Head of the Cork, em Avis

O remador norueguês Olaf Tufte, bicampeão olímpico, venceu este sábado a regata Head of the Cork, na Barragem do Maranhão, em Avis, com a germânica Leonie Pless a conquistar a prova feminina.

Tufte, campeão olímpico em Atenas2004 e Pequim2008 em single sculls, e prata em Sydney2000 e bronze no Rio2016 em double sculls, cumpriu os seis quilómetros de prova em 24.47,68, à frente dos compatriotas Martins Helsteth e Kristoffer Brun, medalha de bronze nos Jogos do Rio2016.

O melhor português, Pedro Fraga, classificou-se no oitavo posto, a 38,72 segundos do vencedor da quinta edição da prova internacional, com Nuno Mendes em 10.º.

Dinis Costa terminou em 13.º lugar, com Tiago Silva em 14.º, Afonso Costa em 15.º, Manuel Pita em 16.º, num evento que contou ainda com Ricardo Russo (19.º), João Oliveira (20.º), Nuno Coelho (21.º), Henrique Moreira (22.º), Eduardo Vieira (24.º), João Veríssimo (26.º), Bento Amaral (27.º), Sérgio Ferreira (28.º) e Rui Faria (29.º e último).

A regata feminina consagrou a alemã Leonie Pless, que terminou com o tempo de 27.59,44, com as norueguesas Thea Helseth, Anne Sture e Marianne Madsen em segundo, terceiro e quarto lugares, respetivamente.

Joana Branco foi a melhor portuguesa, no quinto posto, a 2.28,67 minutos da vencedora, com Cláudia Figueiredo em sexto lugar e a alemã Katrin Thoma no sétimo e último posto.