Nova lei da nacionalidade não vai reduzir défice democrático – Félix Braz (C/ÁUDIO)

“A nova lei da nacionalidade não vai reduzir o défice democrático”. A afirmação é do ministro da Justiça, Félix Braz, que justifica a posição com a realidade do saldo migratório.

O direito de voto nas eleições legislativas continua a ser reservado aos cidadãos luxemburgueses, que chumbaram o alargamento desse direito aos residentes estrangeiros, no referendo a 7 de junho de 2015.

Portanto, a nova lei da nacionalidade não vai reduzir o défice democrático, na perspetiva do ministro lusodescendente Félix Braz.

