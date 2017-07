Nova lei do RMG prejudica jovens voluntários – CSV (C/ÁUDIO)

O Partido Cristão Social (CSV) aceita uma reformulação da lei sobre o Rendimento Mínimo Garantido (RMG), em vigor desde 1986, mas não concorda com o projeto/lei apresentado pelo atual Governo.

Marc Spautz, presidente do CSV, afirmou à Rádio Latina que os jovens, com menos de 25 anos, que apoiam os idosos – os chamados “ajudantes informais”– , ficam excluídos do subsídio, na nova legislação.

Os novos montantes do RMG – que passa a chamar-se REVIS (Rendimento de Inclusão Social) – não foram adaptados aos novos valores das novas verbas das prestações familiares, sublinha, ainda, Marc Spautz.

O líder do maior partido da oposição concorda, no entanto, com o reforço dos controlos dos beneficiários do RMG, para evitar abusos.

O projeto de lei sobre o Rendimento Mínimo Garantido está a ser analisado pelo Conselho de Estado.

Além do CSV, também alguns sindicatos e a Caritas já manifestaram reservas sobre as alterações propostas pelo atual Executivo.

Redação Latina